"Necesitamos una ley antidiscriminatoria más ágil y moderna"

Claudio Presman es abogado, se desempeñó como Diputado porteño, Defensor Adjunto del Pueblo y actualmente es el nuevo Interventor en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). En diálogo exclusivo con Diario Judicial destacó la necesidad de trabajar en una nueva ley antidiscriminatoria que acompañen las problemáticas sociales actuales y la importancia de la educación en los problemas de discriminación.

Desde que asumió la gestión, Presman resaltó su intención de trabajar para construir una sociedad más igualitaria a través de la educación. Resaltó que es necesario que todos sepamos que una persona sufre un acto de discriminación cuando se menoscaba el pleno ejercicio de sus derechos y garantías utilizando como pretexto su género, etnia, creencias religiosas o políticas, nacionalidad, situación social o económica, orientación sexual, edad, capacidad o caracteres físicos, entre otras condiciones.

"Estoy convencido que la violencia arranca con un proceso de discriminación, con problemas concretos de discriminación, por ejemplo, a discapacitados, a la mujer o cuestiones de religión", resaltó el titular del INADI.

De cara a la presentación del proyecto del nuevo Código Penal, el abogado expresó que se necesita una nueva ley antidiscriminatoria más moderna, más ágil y que abarque un montón de cuestiones nuevas. "La ley que tenemos es de 1985, era buena pero quedo vieja. Cambió el mundo, hoy suceden cosas que en su momento no estaban contempladas", destacó.

En esa línea, el ex legislador agregó que la clave para la mejora del Código es la modernidad, aunque, a su criterio, los Códigos no terminan de resolver estas cuestiones. "El Código puede reparar el daño pero hasta que no haya un cambio cultural no alcanza", señaló.

Presman adelantó que el organismo se encuentra trabajando en un nuevo proyecto de ley contemple cuestiones como HIV, ya que la anterior sólo hablaba de xenofobia y racismo, no incluye la diversidad sexual o no se contemplaba la posibilidad del matrimonio igualitario.

Cualquier persona que sufre un acto de discriminación puede realizar la denuncia ante el organismo. Se puede denunciar todo tipo de discriminación, cualquiera sea el motivo en que ésta se base (etnia, nacionalidad, religión, sexo, etcétera) o en el ámbito en el que suceda (educación, empleo, salud, etcétera). La Denuncia tiene carácter de declaración jurada, por lo tanto, debe hacerse por escrito con la firma de la persona interesada. A su vez, el INADI cuenta con un equipo interdisciplinario que ayudará a la víctima a afrontar el proceso.

En muchos casos, el INADI elabora un dictamen que luego puede ser usado en una causa judicial.

