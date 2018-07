La Cámara Federal confirmó hoy que queda suspendido el reclamo por $1.500 millones que la empresa brasilera Odebrecht inició por indemnizaciones por las obras que tiene en el país y que están bajo investigación por corrupción. Los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens ratificaron la decisión del juez Daniel Rafecas de ordenarle al Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires suspender el trámite iniciado por la empresa. La prohibición de no avanzar en el reclamo fue dictada en marzo por el juez Rafecas. Odebrecht reclamaba una indemnización por dos contratos de obra pública. Uno de ellos por el Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008, por los que el magistrado procesó al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y a otros ex funcionarios por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.