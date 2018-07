El Juzgado N° 12 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a un amparo presentado por un ciudadano y ordenó al GCBA a que brinde toda la información que posea sobre el anillo de monitoreo de patentes.

La causa se inició en octubre 2017, con el patrocinio jurídico de la organización Poder Ciudadano, luego de que la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información no respondió un pedido de información presentado por un vecino porteño.

El ciudadano solicitó datos relativos a la licitación para el anillo de seguridad de monitoreo de patentes y una copia del pliego ganador de la licitación. También preguntó qué información almacena el sistema, donde esta guardada, como se transmite esa información y quienes tienen acceso.

En diciembre de 2016, el Gobierno porteño puso en marcha un sistema de monitoreo de patentes en diferentes avenidas. Según consta en el proyecto, estas nuevas cámaras formarán parte del anillo digital previsto para los accesos a la Capital.

El GCBA argumentó que los datos solicitados constituían información sensible que “puede afectar a la seguridad pública”, y que tampoco “correspondía contestar el pedido de informes” porque “el órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido”.

En los autos “S. A. Contra GCBA sobre Acceso a la Información (Incluye Ley 104 y Ambiental)”, la jueza señaló que “no se advierte que ni el llamado a licitación ni el pliego ganador pudieran encuadrar en ninguno de los dos supuestos alegados; antes bien, no cabe ninguna duda de que esa documentación se encuentra en posesión del GCBA”.

Dentro del expediente, el Gobierno porteño presentó una respuesta incompleta al pedido de información. “Entiendo que ello, de por sí, hace caer los argumentos genéricos esbozados por la demandada al contestar demanda en cuanto a la alegada improcedencia de responder el pedido”, señaló la magistrada.

“Ahora bien, considero que las respuestas brindadas a través de la mentada nota no resultan suficientes para poder tener por satisfecho el derecho del actor a recibir información completa y adecuada”, sostuvo y advirtió: "Antes bien, la actitud del firmante parece una burla no solo al ciudadano litigante sino también al Tribunal”.

Por último, la sentenciante destacó los “alcances e importancia” que en el caso adquiere el derecho vulnerado frente a la “omisión por parte del GCBA en acompañar la documentación requerida y la imprecisión en las respuestas brindadas a las preguntas formuladas”.