Denunciaron al cantante Fidel Nadal por violencia de género

Caro Alves, ex novia del cantante de Reggae Fidel Nadal, lo denunció por persecución, maltrato y forcejeos. "Se cree mi dueño apareciendo en los lugares donde siempre voy, de forma muy violenta, no me pegó directamente, pero ya varias veces hubo forcejeos", expresó la mujer ante la Justicia. La primer declaración de los hechos la realizó en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y fue derivada para que se registre en el juzgado civil 25. Allí logró que le brinden una orden de restricción de acercamiento por cuatro meses. Pero ahora el proceso continúa a nivel penal.