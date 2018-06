Luego de un nuevo dardo lanzado por la diputada nacional Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti en su última aparición televisiva, la vocera de la Corte Suprema de Justicia y directora del Centro de Información Judicial, María Bourdín, le contestó públicamente por medio de una carta en la que denuncia abuso de poder por parte de la referente de la Coalición Cívica.

El día lunes, en el programa "Desde el Llano" de la señal TN, Carrió indicó que Bourdin habría tenido una relación sentimental con Lorenzetti y que además habría organizado una reunión secreta entre el titular de la Corte Suprema y sectores del "Círculo Rojo".

"No tengo, no tuve, ni tendré una relación personal con Lorenzetti. No soy su amiga, no tengo un vínculo de afecto ni de confianza con él"

Ante esas últimas declaraciones, la directora del CIJ hizo pública una carta en el portal Infobae en la que afirma que Carrió volvió a injuriárla "abusando de su inmunidad parlamentaria para mentir".

"Carrió miente, abusa de su poder como diputada nacional y también abusa de la confianza que depositaron en ella quienes la votaron. Lo más grave es que no tiene límites", detalló Bourdin, que recordó que la legisladora promocionó una publicación que injurió "con vileza extrema" a su hija de seis años.

"No tengo, no tuve, ni tendré una relación personal con Lorenzetti. No soy su amiga, no tengo un vínculo de afecto ni de confianza con él", se defendió la abogada y periodista que ingresó hace diez años al Máximo Tribunal, y que a su vez aseguró que no organiza"reuniones secretas" a Lorenzetti, ni participa de "estrategia golpista alguna" como sostuvo la diputada en su presentación televisiva.

Un capítulo más en el conflicto

Esta nuevo cruce es uno más en una historia conflictiva cuyos antecedentes más inmediatos se remontan a principios de 2016, cuando Carrió denunció al titular de la Corte por enriquecimiento ilícito – donde se lo sobreseyó-, luego de ello, en abril de 2017, y tras el envío de cartas documento por parte del presidente supremo, presentó un pedido de juicio político por las causales de mal desempeño “y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones".

Casi un año después y en el contexto de las denuncias por filtración de escuchas judiciales, Carrió volvió a revivir el pedido de juicio político contra Lorenzetti "como consecuencia de su desempeño particular", denuncia que – se encargaron de aclarar desde la Coalición Cívica- "de ningún modo involucra al Poder Judicial de la Nación”

Por medio de sus redes sociales, Carrió aclaró que la ampliación de la denuncia era“en relación a presiones indebidas ejercidas por parte del Presidente de la Corte a otros poderes del Estado, por ser un actor decisivo en intentos de desestabilización institucional en la República Argentina”.

La respuesta de la Coalición Cívica

El partido de "Lilita" acusó a la titular de Comunicación del Máximo Tribunal de emitir "amenazas" contra la líder de Cambiemos. "Exhortamos a la Directora de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, María Bourdin, a cesar en las amenazas contra la diputada Elisa Carrió", afirmaron, a través de un comunicado, la secretaria general de la Coalición Cívica ARI nacional, Maricel Etchecoin y el diputado nacional Juan Manuel López.