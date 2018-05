En el mes de octubre próximo se realizará en Buenos Aires la "Conferencia Judicial de las Cortes Supremas del G20 - The Judicial Conference of the Supreme Courts of the G20" cuya organización estará a cargo del Máximo Tribunal de la Nación. Este martes, mediante la acordada 15/18, suscripta por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte declaró de interés el evento y autorizó la realización de los gastos "necesarios para la concreción del evento". En virtud de la trascendencia que reviste el acontecimiento en razón la gran cantidad de países que participarán -representados por las máximas autoridades de sus poderes judiciales-, corresponde adoptar las medidas necesarias efectos de que el encuentro se lleve cabo en las condiciones estipulada", admitieron los supremos.