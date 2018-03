El Juzgado en lo Comercial 5 resolvió intervenir la petrolera Oil Combustibles, principal empresa del grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal López, recientemente liberado por la Justicia luego de un fallo de la Cámara Federal. La decisión fue tomada por el juez subrogante Javier Cosentino, quien dijo haber detectado “irregularidades en torno a algunas contrataciones, que en principio se tratarían tales contrataciones de actos ajenos a la administración ordinaria, en aparente relación de dependencia, que no se compadecen con la situación de la empresa y que no la benefician”. En la resolución, Cosentino también aclaró que se “verificaron la existencia de una serie de contratos por servicios profesionales externos prestados en beneficio de terceros -ex directores y otras sociedades del grupo- cuyos honorarios fueron afrontados por OCSA (Oil Combustibles Sociedad Anónima), además de que en algunos casos no fue posible determinar si efectivamente fue prestado el servicio”.