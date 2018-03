La justicia inhibió los bienes del ex titular del IOMA

La justicia penal de La Plata dictó la inhibición general de bienes del ex presidente de la obra social provincial IOMA, Antonio La Scaleia y otros 10 ex funcionarios procesados por los delitos de "fraude y asociación ilícita". Los imputados le habrían ocasionado al Estado bonaerense un perjuicio de $650 millones en virtud de la tramitación de internaciones domiciliarias. La medida la adoptó la jueza de garantías platense Marcela Garmendia, al hacer lugar a un pedido formulado por la Fiscalía de Estado provincial y el fiscal penal Álvaro Garganta, que instruye la causa. La Scaleia, quien estuvo al frente de la obra social desde 2010 y hasta el final de la gobernación de Daniel Scioli, fue procesado por el fiscal junto a otros 17 ex directivos y actuales funcionarios del IOMA.