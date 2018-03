Paridad de género: el turno de las empresas

El Poder Ejecutivo Nacional adelantó que está trabajando en un proyecto para lograr la paridad salarial en las empresas, tanto públicas como privadas. La iniciativa también incluye la extensión de las licencias por paternidad y será enviada al Congreso en los próximos meses.

Para lograrlo, proponen modificar los artículos 172 y 173 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), a fin de que “aquellos que sientan, tengan una presunción o prueba de que su empleador está pagando a un par suyo más por un sueldo básico y por el mismo puesto, puede solicitar que el empleador presente los recibos de sueldo y la liquidación de haberes para comprobar”.

“Ante esa prueba, vía carta certificada, debe solicitarle al empleador que regularice dicha situación. El empleador tendrá 60 días para regularizar esa liquidación y si no cumple con eso, el empleado tiene la posibilidad de presentar un recurso de queja ante el ministerio de Trabajo para que éste intervenga”, explicaron desde el sector oficialista.

El objetivo del proyecto es lograr mecanismos que garanticen que las empresas cumplan con lo descrpito en el artículo 14 bis de la Constitución, que establece el principio de “igual remuneración por igual tarea".

En caso que la ley se apruebe, se garantizará "la plena observancia de la igualdad de género en la aplicación del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea, en los contratos individuales, convenciones colectivas de trabajo, reglamentaciones y todo acto por el cual se fijen o estipulen salarios".

La reforma traerá, en algunos casos, grandes costos para las empresas que deberán decretar aumentos para lograr la igualdad salarial.

La desigualdad en cifras

Según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo, el 71% de los trabajadores que perciben los salarios más altos son hombres, mientras que en los sueldos más bajos 7 de cada 10 son mujeres.

Durante el primer trimestre de 2017 el ingreso promedio de las mujeres era de 10.708 pesos y el de los hombres, de 14.687. O sea, un 37 por ciento más.

En esa línea, el presidente Mauricio Macri, durante su discurso en la apertura del año legislativo, expresó que "no se puede permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo, no está bien. Según el INDEC estas diferencias llegan hasta el 30 por ciento y esto no puede seguir así".