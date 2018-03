El Colegio de Abogados de Entre Ríos rechazó el decreto del Poder Ejecutivo que resolvió que la nueva ley de honorarios no se aplicará a los casos de reparación histórica para los jubilados ni de la ley complementaria de ART. "Afecta los derechos de los profesionales al no aplicar la ley de honorarios de los abogados en el ámbito federal a las leyes de Reparación Histórica y Riesgos de Trabajos", afirmaron y así denunciaron la inconstitucionalidad de la medida. Dicho DNU dispuso que en los asuntos regulados por la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados (27.260) y sus modificatorias, no resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 5, 10, 16 in fine, 51 y 58 de la nueva Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia (27.423). También determinó que las disposiciones "no serán aplicables a los asuntos que tramiten ante las instancias administrativas y judiciales reguladas por los artículos 1 y 2 de la Ley Complementaria Sobre Riesgos del Trabajo (27.348), sustanciados por organismos administrativos y/o judiciales que se encuentran en la órbita de competencia nacional o federal".