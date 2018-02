Casación rechazó la excarcelación de Zannini

La Camara de Casación, el tribunal penal más importante del país, rechazó la excarcelación de Carlos Zannini, que seguirá detenido en el penal de Ezeiza. Hace un mes, la Cámara Federal ya había tomado una decisión similar. Gustavo Hornos y Mario Borinsky, integrantes de la Sala IV, consideraron inadmisible el recurso de Casación presentado por el abogado del ex funcionario kirchnerista, Mariano Fragueiro Frías, en la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Son los mismos jueces que en 2016 dispusieron abrir la investigación de la denuncia del fiscal Alberto Nisman por considerarla "coherente, verosímil y plausible". El ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia está procesado junto a otros ex funcionarios, entre ellos la ex presidente Cristina Kirchner, quien no fue detenida porque porque tiene fueros parlamentarios.