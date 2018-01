Brasil: confirman condena a Lula da Silva

El Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de la ciudad de Porto Alegre ratificó este miércoles la condena impuesta sobre el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio "Lula" Da Silva por parte del juez federal Sergio Moro, por la comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero, luego de que dos de los tres integrantes del Cuerpo consideraran que estaba acreditado que el ex mandatario João Pedro Gebran Neto y Leandro Paulsen fueron "uno de los articuladores, si no el principal, del amplio esquema de corrupción" en el marco de la investigación conocida como "Lava Jato". El Tribunal, además, decidió aumentar a doce años la pena de prisión sobre Da Silva, lo que virtualmente le impide postularse como candidato en los comicios presidenciales de octubre.