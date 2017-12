En marzo próximo comenzará el debate oral y público por los ataques neonazis, que tiene como acusados a ocho jóvenes de entre 18 y 28 años, por amenazas, ataques contra inmuebles, lesiones y por conformar una organización para imponer ideas por la fuerza y propagar proclamas discriminatorias. “La violencia no tenía como fin únicamente infligir un daño a una persona particular, sino que el hecho trascienda hacia otros que pudieran pertenecer al mismo espacio, o colectivo de personas”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata, integrado por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra. "Estamos frente a una discusión por graves violaciones a los derechos humanos. Hay víctimas golpeadas, dejadas en el piso inconscientes, grupos que salen de noche de cacería como las SS en los años ‘40", afirmó el MPF y añadió: "Esto no se puede permitir, porque justamente estos grupos no tienen tolerancia hacia el otro”. Los imputados deberán responder por los delitos de lesiones graves y leves, por daños y amenazas, de acuerdo a su participación en los doce hechos que forman parte de la investigación, y también como integrantes una organización destinada a imponer sus ideas por la fuerza, delito previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, en concurso ideal con el delito de pertenecer a una organización y realizar propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza, religión o grupo étnico, reprimido en el artículo 3 de la Ley 23.592.