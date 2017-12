Tras no presentarse a indagatoria el 15 de noviembre, el pedido de detención y prohibición para salir del país para "El Polaco" fueron realizados por los abogados de Valeria Aquino, la ex mujer del cantante. “Las injustificadas incomparecencias de Ezequiel Cwirkaluk (El Polaco) a los llamados a la Justicia resultan un disfuncional antecedente”, sostiene el pedido de los letrados. Ahora, una vez presentado el pedido de detención y con los elementos pertinentes, el juez tiene cinco días para decidir si lo acepta o no.