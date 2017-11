La presidenta del Consejo de Decanos de las Facultades de Derecho de todo el país, Laura Giosa, demandó que el gobierno nacional convoque a “la academia al debate” y afirmó que no cree "que el problema de la justicia se resuelva pagando ganancias, extendiendo la jornada laboral o quitando vacaciones”. Los 40 decanos se encuentran reunidos en Santa Rosa en el marco de la reunión anual del Consejo que los agrupa para analizar la “acreditación de las carreras de derecho” y el impacto presupuestario del nuevo aumento de tarifas de los servicios públicos. Laura Giosa, también decana de la Facultad de Derecho de la Unicen (Universidad de Centro–Azul), le dijo esta mañana a Plan B Noticias que “el tema del Poder Judicial y estas críticas, no son nuevas, no es de la actual gestión. Pero si este gobierno tiene un ministerio que es el de Modernización que intenta buscar una eficiencia de todos los niveles del Estado y a partir de allí lo han comenzado a abordar”.