La Corte Suprema de Justicia, con votos de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, declaró en la causa “EDESAL S.A. e/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y otro s/ impugnación de actos administrativos” que el plazo de prescripción para el cobro de honorarios ya regulados es de diez años.

El conflicto que culminó con el dictado de la sentencia empezó en agosto de 2013, cuando se le regularon los honorarios a la abogada, tres días después se notificó de la resolución a la obligada al pago.

Los supremos, teniendo en cuenta las prescripciones del articulo 2537 del Código Civil y Comercial, señalaron que en este caso opera la doctrina del Máximo Tribunal que en materia de prescripción de honorarios indica que debe distinguirse “entre el derecho a cobrarlos, cuando ya han sido regulados, y el derecho a que se regulen”.

Pero no fue sino hasta un año y medio después cuando la misma acreditó en el expediente el depósito efectuado, que había ocurrido pocos días después de ser notificado -noviembre de 2013-. Ante esa circunstancia, la abogada se notificó espontáneamente e hizo “expresa reserva de liquidar oportunamente los intereses devengados”.

Esto era debido a que en el primer supuesto – el del caso-se aplica la prescripción decenal, mientras que en el segundo la bienal. En este punto, la norma invocada en el fallo tiene como regla general que los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior.

Al aplicarse el plazo decenal, entonces, la defensa de prescripción opuesta no prosperó. Pero más allá de eso, la oposición al pago de los intereses tampoco tuvo asidero. “Al respecto, este Tribunal ha sostenido que para detener su curso no basta con el solo depósito judicial del monto adeudado”, recordaron los magistrados, para quienes “ese depósito no extingue la obligación”.

El fallo es certero en ese punto: los supremos sostuvieron que que el pago, además de ser íntegro, debe “ser comunicado al acreedor”. “El transcurso del tiempo y las consecuencias que se derivan de ello no deben pesar sobre quien no tenía conocimiento de que las sumas habían sido depositadas”, apuntaron los jueces.