El gobierno de Santa Fe manifestó su "absoluta disconformidad" ante la decisión de la Justicia de que los ocho detenidos en la causa de la banda narcocriminal "Los Monos" sean trasladados diariamente a la cárcel de Piñero, en lugar de dejarlos alojados en el nuevo Centro de Justicia Penal. "El Ejecutivo provincial construyó el nuevo edificio e hizo las cárceles que ustedes acaban de ver que son dignas y conformes a los estándares internacionales", argumentó el ministro de Justicia y Derechos Humanos santafesino, Ricardo Silberstein, en declaraciones a la prensa. Silberstein advirtió que "la resolución provisional del tribunal" respecto a los traslados y alojamiento de la banda narcocriminal "generó malestar y una absoluta disconformidad del gobernador para abajo". El funcionario, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, reconoció no obstante que "no podemos hacer otra cosa que acatar y vamos hacer todo lo posible para garantizar la seguridad".