El juez de la Corte Suprema sanjuanina Juan Carlos Caballero Vidal, acusado de crímenes de lesa humanidad, presentó hoy un nuevo escrito asegurando que dejará su cargo el 1 de noviembre, luego de que fue criticado por presentar su renuncia condicionada a comenzar a cobrar la jubilación. La renuncia del magistrado debe ser tratada en la Legislatura y según trascendió hoy los diputados la aceptarán. De esta manera quedaría sin efecto el pedido de juicio político presentado por el juez Leopoldo Rago Gallo hace dos días. Caballero Vidal, ya sin fueros, deberá enfrentar el proceso judicial que se tramita en la justicia federal en el que está imputado por su supuesta participación en delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura. Fuentes judiciales estimaron que el magistrado podría quedar detenido apenas pierda sus fueros. En junio el fiscal federal Francisco Maldonado imputó a Caballero Vidal por considerarlo presunto partícipe de los delitos de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad y robo agravado, y lo acusa de no promover la investigación penal y amenazas. Es por el caso de Héctor Cevinelli, quien fue secuestrado, torturado y a quien además le robaron. Según la causa, no habría hecho nada por la víctima y habría amenazado al abogado defensor. El otro caso es por no impulsar la investigación al tomar conocimiento del deceso de Angel José Alberto Carvajal, torturado hasta la muerte, pese a que ordenó su autopsia por pedido del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22.