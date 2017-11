Ratifican prisión preventiva para De Vido

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el rechazo al pedido de excarcelación del diputado y ex ministro de Planificación Federal, detenido en una causa por la presunta compra con sobreprecios de gas licuado. El fallo, que cuenta con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballesteros, advierte que "el imputado reviste una realidad procesal determinada por una multiplicidad de causas con expectativas de penas que, en caso de recaer condena unificada, no podrían dar lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional", lo que es una circunstancia que "debe ser especialmente valorada a los fines de la presente resolución, máxime teniendo en cuenta que Julio De Vido ya no ostenta los fueros legislativos que impedían su detención e implicaban un obstáculo insalvable –en su momento- a los fines de evaluar un posible riesgo de fuga". La Cámara destacó también que la "excepcional situación judicial del imputado – signada por un número importante de causas en trámite cuya significación jurídica de los hechos prevé la posible imposición depenas elevadas, hallándose muchas de ellas en un estado avanzado-constituye un elemento a valorar relevante a los efectos de analizar la procedencia del beneficio excarcelatorio".