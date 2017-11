Skanska: procesan a De Vido, López, y Ulloa

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas, José López, del ex gerente general de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa, y de diferentes directivos y empresarios vinculados al caso Skanska, por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho. En su resolución, el magistrado sostuvo que De Vido, al ser máxima autoridad en su ministerio había diseñado "un esquema jurídico de delegación de funciones" que le permitió determinar a través de sus dependientes directos - como Enargas y las Secretarias de Obras Públicas y de Energía, el direccionamiento de la adjudicación de las obras del Proyecto de Ampliación de Gas 2005 a Skanska y a las otras empresas vinculadas en la causa. Casanello estimó que existió una modificación del procedimiento de contratación ( que pasó de licitación pública a concurso privado) que permitió que se efectúen sobreprecios a las obras. El magistrado también comprobó la existencia de facturas apócrifas para simular sobornos a funcionarios públicos,