Jue 06 de marzo de 2014

La Cámara Civil de Córdoba ratificó una condena al presunto dueño de tres perros a indemnizar a una mujer a la que mordieron. Pese a que el accionado intentó demostrar que no era el dueño de los perros, el fallo determinó que no se probó que las personas que indicó como responsables lo eran “por la sencilla circunstancia que no acreditó que se sirvieran de los animales”.