Freiler en el banquillo más incómodo

"Se constituyó el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación en la causa caratulada “Dr. Eduardo Rodolfo Freiler s/pedido de enjuiciamiento”. Tras pronunciar estas palabras, el órgano, encargado de juzgar a los jueces, declaró formalmente abierto el debate en el juicio político contra el integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Con un recinto lleno, los consejeros acusadores Pablo Tonelli y Miguel Piedecasas expusieron los puntos centrales del dictamen contra el camarista por presunto "mal desempeño" de sus funciones.

El primero en tomar la palabra fue el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli, quien explicó que el proceso tiene por finalidad "determinar si Freiler incurrió en alguna causal de mal desempeño", pero advirtió que la separación del cargo "busca preservar el prestigio del Poder Judicial".

Freiler está acusado de haber “falseado u omitido” datos de sus declaraciones juradas y de haber incrementado de manera apreciable su patrimonio y nivel de gastos en relación a sus ingresos declarados entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de octubre de 2016.

Ante la atenta mirada de los siete miembros del tribunal, Tonelli resaltó que la "trascendencia social debe ser merituada", y añadió: "En el caso, la conducta y su inexplicable crecimiento patrimonial, causa escándalo público y ofende a la ciudadanía"

"Un juez debe justificar hasta el último peso de su patrimonio. No puede existir ningún bien que no conste en su declaración jurada", dijo Tonelli durante su exposición, que duró alrededor de una hora.

En las actuaciones se denunció en esencia, que el patrimonio y nivel de gastos del juez Freiler

no resultan justificados a la luz de sus ingresos como magistrado federal

"Comprobamos que omitió varios bienes de valor significativo", dijo en referencia a los datos arrojados por la investigación que llevó adelante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo.

También cuestionó el origen de los fondos con los que el juez adquirió los diversos bienes. "Son más los egresos, que los ingresos", consideró en relación al patrimonio y nivel de gastos de Freiler, los cuales no resultarían justificados a la luz de su sueldo como magistrado federal.

El diputado no pasó por alto la imputación por el supuesto incumplimiento de las obligaciones fiscales y concluyó: “Freiler considera que es correcto no pagar impuestos. Si todos hiciéramos lo mismo, Freiler no hubiera cobrado su sueldo”.

El contraataque

La defensa del juez Freiler, a cargo del abogado José María Olivares, no se quedó de brazos cruzados y refutó las acusaciones. "No tienen asidero", rebatió.

El abogado aseveró que su defendido "no tuvo ninguna sanción" en 24 años en el Poder Judicial, y así sostuvo la nulidad de la resolución del Plenario del Consejo de la Magistratura, mediante el cual se ordenó la apertura del procedimiento de remoción, por considerarla "nula de nulidad absoluta" basada en una “desviación de poder” del acto administrativo.

La palabra de Freiler

El camarista suspendido tampoco se quedó callado ante las graves acusaciones que se le imputan. En concreto, Freiler resaltó que es la "primera vez que se encuentra en esta situación", y calificó de "mentirosos" a los consejeros.

"No puedo permitir que esas palabras queden rebotando como ciertas", dijo y rechazó las tasaciones de los bienes que se le atribuyen, bajo el argumento de que "no se realizaron peritajes por expertos de la materia".

El Jury de Enjuiciamiento

El tribunal, que analizará el expediente, está integrado por siete miembros: los jueces Armando Mario Márquez y Inés Cantisani; los diputados nacionales Diana Conti y Hugo Marcucci; los senadores nacionales Walter Basilio Barrionuevo y Silvia Giacoppo; y el abogado Raúl Piaggio.

Según fuentes del organismo, el proceso será breve dado que la mayoría de las pruebas son documentales y ya se encuentran agregadas al expediente. El fallo se daría a conocer a mediados de noviembre, antes de la Feria Judicial de verano.

El próximo jueves 26 se reunirá nuevamente el Tribunal para escuchar los alegatos de la parte acusadora.