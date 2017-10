El titular del Juzgado Federal N° 3 de Morón, el juez Néstor Barral, dispuso el procesamiento de ex autoridades del Hospital Posadas por el delito de "administración fraudulenta". Dicha medida alcanza a un ex director ejecutivo y a ex directores de Administración y Recursos Humanos. En el expediente se investigan compras irregulares y la incorporación de personal sin cumplir requisitos previstos.