Citaron a declarar a CFK por la denuncia de Nisman

La ex presidente Cristina Fernández y un grupo de ex funcionarios y dirigentes kirchneristas fueron citados a indagatoria por la justicia federal en la causa por encubrimiento a la investigación de la AMIA. La indagatoria para Fernández fue fijada para el 26 de octubre en el marco de una decisión firmada hoy por el juez federal Claudio Bonadio que también citó a indagatoria al ex canciller Héctor Timerman, el secretario de Legal y Técnico, Carlos Zannini y otros doce imputados. Entre otros, figuran el ex secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, el diputado nacional Andrés Larroque y los activistas Luis D'Elía y Fernando Esteche.