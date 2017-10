Decretan la quiebra de Radio Rivadavia

La Justicia Comercial decretó la quiebra de Radio Emisora Cultural S.A., empresa titular de la licencia AM 630 LS5 Radio Rivadavia. La decisión fue adoptada por el juez Horacio Francisco Robledo ante un pedido de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), tras el rechazo de un pedido de suspensión del proceso “en un solo pago comprensivo del capital e intereses”. Para el magistrado la oferta no podía "ir impuesta al acreedor”, con más razón cuando la ahora fallida no realizó una oferta por "un monto concreto”. “Carece de seriedad y no sería coherente” que la acreedora acepte la propuesta, que era el pago de $ 270.000, contra el pedido de verificación de $1.682.443,27 formulado por SADAIC.