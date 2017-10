El ex jugador Alejandro Mancuso fue sobreseído de la causa por estafa iniciada por Diego Armando Maradona, quien lo querelló por la utilización no consentida de su imagen en unos videojuegos promocionados en China. El ex capitán y DT de la selección argentina de fútbol llevó a Mancuso a la Justicia alegando que su ex ayudante de campo habría presentado a empresarios extranjeros "un contrato supuestamente suscripto por Maradona, pero en realidad se trataba de una firma falsificada" con la ayuda del empresario Felipe Asencio, también sobreseído. El juez de Instrucción Hernán López sobreseyó a ambos por prescripción de la acción penal tras haber atendido los planteos del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, defensor de Mancuso. Es que según surge de la causa los representantes de las empresas chinas - que luego fueron demandados civilmente por Maradona y perdieron el juicio- frente a la entrega del contrato de permiso de uso de la imagen del "Diez" le habrían abonado a Mancuso el monto dinerario que se había pactado, en cuotas, cuyo último pago fue en mayo de 2010. Como ambos fueron citados a declaración indagatoria a fines de mayo de este año, ya había transcurrido en exceso el pazo de seis años de máximo de pena para el delito de estafa, y por lo tanto ambos imputados fueron sobreseídos por extinción de la acción penal.