El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 confirmó que el próximo martes 3 de octubre dará inicio al debate oral en el que se investiga, entre otros, al ex presidente Amado Boudou por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de las irregularidades en la adquisición por parte del Estado Nacional de la ex Ciccone Calcográfica. Lo hizo tras rechazar un planteo de nulidad efectuado por otro de los imputados, José Maria nuñez Carmona, contra el auto de admisibilidad de la prueba que fijó la fecha del juicio. La resolución, que cuenta con las firmas de los jueces Nestor Costabel, Pablo Bertuzzi y Maria Gabriela López Iñiguez, rechaza in limine la presentación de la defensa "toda vez que la misma se dirige a que se declare la nulidad por la nulidad misma" lo que "no resulta admisible en tanto no medie un perjuicio concreto e irreparable".