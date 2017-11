El Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital no hizo lugar a una presentación de los nuevos abogados del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido para postergar el juicio en su contra por la tragedia de Once, previsto para el próximo miércoles. De este modo, el proceso comenzará el 27 de septiembre próximo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital, luego de que la Cámara Federal de Casación convalidara el inicio del juicio oral por la tragedia ferroviaria de Once. Además, De Vido se quedó sin abogados el jueves último a causa de que sus defensores históricos, Adrián Maloneay, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni, presentaron sus renuncias en el juicio de Once y el resto de las causas penales. Ahora la defensa quedó en manos de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.