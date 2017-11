La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la realización del juicio oral y público por el escándalo de la supuesta apropiación de la ex Ciccone Calcográfica, previsto para el 3 de octubre, que tiene entre sus principales acusados al ex vicepresidente Amado Boudou. El máximo tribunal penal rechazó un recurso de la defensa de Rafael Resnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, quien había solicitado la nulidad de la citación a juicio porque aún no concluyó la parte de la investigación que apunta al ex titular de ese organismo Ricardo Echegaray. La Sala Cuarta, con las firmas de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, desestimó el planteo y confirmó así la decisión del Tribunal Oral Federal número cuatro, que prevé iniciar el juicio el próximo 3 de octubre.