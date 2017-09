Confirman al TOF 4 para juzgar a Boudou por la causa Ciccone

Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, tras rechazar una queja interpuesta por la defensa de José María Nuñez Carmona contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 que rechazó la recusación de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4, designado para juzgar su responsabilidad y la de el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otros, por la adquisición de la ex Ciccone Calcográfica. El fallo, dictado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, destaca que al no ser una sentencia definitiva o equiparable a tal, la queja no puede prosperar.