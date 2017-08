El Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió al camarista federal Eduardo Freiler y aprobó su juicio político. La resolución generó una catarata de reacciones.

La polémica se generó luego de que el organismo lograra la mayoría especial -ocho votos-, gracias al desplazamiento del senador del FpV Ruperto Godoy y la postergación de la jura de su suplente.

El juez Eduardo Freiler, suspendido como miembro de la Cámara Federal y enviado a juicio político, no se quedó callado y apuntó contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a quien acusó de haber retrasado el juramento al nuevo consejero.

“El presidente de la Corte Suprema invitó al senador Mario Pais a las 9 de la mañana para tomarle juramento y se lo tomó recién a la una de la tarde, cuando el tema mío ya había sido tratado en el Consejo de la Magistratura", manifestó Freiler en declaraciones a radio Delta.

Cabe recordar que el presidente del Máximo Tribunal convocó al senador Mario Pais –quien fue designado en reemplazo de Godoy- para tomarle juramento a las 9 de la mañana. El senador se presentó en Tribunales, pero sorpresivamente el acto se postergó. En paralelo, el Consejo de la Magistratura aprobó el jury por 8 votos contra 4, aprovechando la mayoria especial.

Freiler advirtió, además, que la jueza de la Corte, Elena Highton de Nolasco, se ofreció a tomarle juramento al senador Pais para que no se retrasara su participación en la sesión plenaria pero "tampoco se le permitió hacerlo". El magistrado consideró que la "maniobra" puede resultar "peligrosísima para una democracia y el Estado de Derecho".

En tanto, consejera-jueza Gabriela Vázquez aseguró que la resolución es "nula" porque el organismo "no estaba constituido legalmente" frente a la ausencia de un integrante del estamento político.



"Para mí no hay nada que celebrar. Estoy aquí en representación de los jueces y las juezas, y es una tarea muy difícil cuando se celebra una violación de la Constitución Nacional y de la Ley del Consejo de la Magistratura. Realmente se hiere la democracia y la República. No hay manera en este contexto de poder resguardar la independencia del poder judicial", advirtió la magistrada en declaraciones a Radio 10.

Jorge Candis, representante de los académicos, se sumó al debate y afirmó que la resolución “está dentro de los reglamentos". "Esto está dentro de las maniobras políticas que ocurren. El Consejo es un organismo político, lo podemos llamar una picardía, no fue muy claro lo que hicieron, no fue muy ético pero está dentro de las picardías que se hacen en política", dijo a radio FM La Patriada.

Por su parte, el diputado nacional del PRO e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, rechazó las acusaciones y aseguró que “fue totalmente legal y legítima la votación para expulsar a Freiler. Un corrupto será enjuiciado como corresponde”.

En el mismo sentido, el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, desestimó que se trate de una “maniobra” y aseveró que “no fue otra cosa que la aplicación del reglamento”. “Es un triunfo de la sociedad y la Justicia”, sostuvo el consejero.

El Jury calienta motores

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició formalmente el proceso contra el juez federal. El órgano estará integrado por los camaristas Inés Cantisani y Jorge Ferro, los senadores nacionales Walter Basilio Barrionuevo y Silvia Giacoppo, los diputados nacionales Hugo Marcucci y Diana Conti y el abogado Raúl Piaggio.

Dicha conformación será comunicada en los próximos días a Freiler, momento a partir del cual tendrá un plazo de diez días hábiles para contestar la acusación y ofrecer prueba. Ahora, el Jurado cuenta con 180 días para concluir el proceso de juicio político, por el que puede destituirlo o confirmarlo en su cargo.

El jury se realizará en la sede que el Jurado de Enjuiciamiento tiene en el tercer piso del edificio ubicado en la calle Libertad al 700. Los encargados de llevar adelante la acusación serán los consejeros Pablo Tonelli y Miguel Piedecasas.