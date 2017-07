Sin firma, no hay RIPTE para los jubilados

La Justicia reiteró que no se puede aplicar el índice RIPTE como pauta de movilidad jubilatoria para los casos de jubilados que no firman acuerdos transaccionales con ANSES, en el marco del Programa de Reparación Histórica. Según el fallo, no se puede aplicar el "contenido hipotético" de un contrato a "un tercero que no lo ha suscripto". Sigue primando el índice ISBIC.