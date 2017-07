Ante los rumores de un posible decreto del Ejecutivo para desplazarla de su cargo, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró que "no dejará su puesto". En diálogo con el programa radial "La Inmensa Minoría", Gils Carbó aseveró que hay un "asedio" por parte del Gobierno nacional en su contra. "Si me destituyen por decreto, no lo voy a aceptar", sostuvo y añadió: "El Gobierno hizo muchos intentos para desplazarme, ahora lo intentan a través de un decreto". Asimismo, la jefa de los fiscales manifestó que el ministro de Justicia, Germán Garavano, no le pidió la "renuncia cara a cara", y dijo: "No soy opositora ni militante de ningún partido. Eso es algo que se quiere instalar".