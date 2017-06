La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes el recurso deducido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contra el cierre de la investigación contra el actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por el presunto cobro de 850.000 dólares por parte de Leonardo Meirelles, un "arrepentido" del caso "Lava Jato", que había declarado haberle dado esa suma a Arribas por gestiones por la adjudicación de la obra de soterramiento del tren sarmiento. En primera instancia, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al jefe de los espías por considerar "atípica" la conducta que se le endilgó. El fiscal Federico Delgado había apelado el sobreseimiento pero el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, no mantuvo el recurso, por lo que la Cámara lo declaró desierto. No obstante, la causa no se cerró ahí sino que la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA) recurrió a Casación, que finalmente, con los votos de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, declaró inadmisible por falta de legitimación procesal para interponer el recurso.