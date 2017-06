El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy la indagatoria del ex viceministro de Economía kirchnerista Roberto Feletti, junto a otras 28 personas, por el presunto pago de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht para la construcción de plantas de agua potable y desagües por parte de AySA en Zárate y Berazategui. El pedido del fiscal abarca también a Carlos Ben, ex titular de AySA; Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y directivos de la propia Odebrecht, de Benito Roggio e Hijos SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA. El juez federal Sebastián Casanello será en definitiva quien resolverá si le da curso o no a la solicitud. La causa se inició el año pasado mediante una denuncia que indicó que existían irregularidades en la concesión de las obras de AySA por un presupuesto de unos 70 millones de dólares. La investigación se centró en la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, en la que se investiga un presunto sobreprecio de unos 300 millones de pesos. Entre los 29 a quienes Delgado pidió la indagatoria figuran también Diego Luis Pugliesso, Aluizio Bomfim Margarido, Diego Luis Pugliesso, Allan Nogueira de Abrantes, Aurelio Gómez Leo, Lucas Patricio Cesa, Conrado Alejandro Martín, Rodney Rodrigues de Carvalho, Luis Bartolomeu, Alberto Darío Ayosa, Luis José Bartolomeu, Petronio Peres Cordeiro, Raúl Batallan y Eduardo Miguel Blomberg, todos representantes de Odebrecht.