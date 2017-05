Federales, a las cosas

La facultad de Derecho de la UBA recibió en su remozado Salón Azul a muchos antiguos estudiantes que cursaron en sus aulas la carrera de Abogacía. En aquella época venían en subte, tren o colectivo. Hoy rodearon la facultad con sus autos y choferes. Esta vez volvieron como jueces federales para reunirse entre pares y conformar un nueva organización que los agrupe.

La asamblea presidida por el juez Lijo, que recibió apoyo unánime, dio luz verde para que la nueva AJUFE se de un estatuto y designe sus autoridades.

Ariel Lijo, Jorge Leal de Ibarra y Abel Sanchez Torres oficiaron como bastoneros principales de este nuevo colectivo. Propusieron como primer presidente de la institución al camarista Jorge Morán, titular de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, quien actualmente también preside la Junta de titulares de las Cámaras Nacionales y Federales del país. Lamentablemente, en su debut, prefirió no hacer declaraciones a la prensa que expectante aguardaba su palabra.

También se eligieron seis vicepresidentes, uno por cada una de las regiones del país que se definieron en la misma asamblea y 11 vocales titulares con sus respectivos suplentes. La sede de la flamante asociación será el edificio de la Sociedad Científica Argentina, ubicada en avenida Santa Fe entre Libertad y Cerrito de la Ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras del Palacio de Justicia.

Muchas especulaciones políticas rondaron la celebración del mitin que concentró a una poderosa porción de poder real en el salón vecino al Monumento de la Flor. Entre ellas, la propia necesidad de los jueces en mostrarse unidos y autónomos frente a la sincera actitud del gobierno de no promover operadores paraoficiales en la Justicia, permitiendo que la AJUFE asuma representatividad con peso propio. Un dato que puede abonar esta especulación radica que este es unos de los momentos con mayor armonía anímica en Comodoro Py, natural epicentro de esta movida. No hay mayores internas entre sus líneas ni reina el vedettismo individualista de otros tiempos.



Otros creen encontrar empatía con el sostenimiento de la figura de Ricardo Lorenzetti como natural referente del Poder Judicial, en momentos en que se trata de jaquear su liderazgo.



También podría representar una velada disconformidad con el desempeño de la Asociación de Magistrados, a veces más enredada en tratar de mantener el correctismo político que en pulsear frente a los otros poderes en defensa de todos sus asociados. Sin embargo, los jueces no paraban de aclarar que no intentan competir ni desplazar a la señera organización gremial de los jueces, sino conformar un colectivo con intereses más comunes y compartidos propios de la jurisdicción federal.



Todos los fueros con competencia federal estuvieron representado en el consejo directivo fundacional: Criminal y Correccional Federal, Contencioso administrativo federal, Civil y comercial federal, de la Seguridad Social, Penal Económico, el Tribunal de Casación Federal, juzgados y cámaras federales del interior del país.





Nota de color verde-amarelha. ¿Sólo un nombre o también un mensaje?

​En el entretenido break amenizado con Nespresso, sandwichitos y confituras gourmet, se respiraba un aire de triunfalismo. Los jueces que participaron aseguraban a la prensa presente que aguardó tras las puertas del recinto que el nombre no vino impuesto, sino que fue realmente fruto de las deliberaciones.

Entre quienes promovieron la organización, dudaban si encabezar esta nueva organización con el nombre de "asociación" ya que no querían demostrar tan evidentemente que promovían una disputa directa con la tradicional Asociación de Magistrados (AMFJN).

Luego de pasar por "foro", "círculo" , "consejo" y otras tantas fórmulas conocidas, se inclinaron por el de Asociación de Jueces Federales, AJUFE. Sin querer, o a propósito, vaya uno a saberlo, coincide en perfecta homonimia con la Associação dos Juízes Federais do Brasil, también AJUFE, institución casi cincuentenaria del país vecino.

La fortaleza de sus jueces federales avanzando a paso firme sobre toda la clase política brasileña, principalmente a través de los casos de Lava Jato y Petrobrás, quizá sea una fuente de inspiración transformada en un mensaje a la sociedad.

No por casualidad une experimentado juez federal acotó "en el último año y medio hubo récord de procesamientos en la Justicia federal. Igual nos siguen señalando la jusitica como lenta, ineficiente y corrpupta. Tenemos que juntarnos para demostrar que no es cierto".