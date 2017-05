La Defensoría del Pueblo adelantó que presentarán una medida cautelar para que no se instalen los peajes en la Ruta Provincial 6. Así lo indicaron ayer desde ese organismo, que interpondrá recursos administrativos y judiciales contra el cobro de los peajes en las tres cabinas previstas a lo largo de los 180 kilómetros de ruta, que comenzaron a ser instaladas pero que todavía no comenzaron a funcionar. “La idea es plantear una acción administrativa y judicial. No puede ser que piensen en cobrar peaje en el estado en que se encuentra la ruta. Primero, la empresa tiene que arreglar la ruta con recursos propios, porque está en muy malas condiciones”, señalaron desde la Defensoría del Pueblo.