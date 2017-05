La pesadilla de investigar a la Bonaerense

Fernando Cartasegna, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de La Plata, apareció atado de pies y mano en su despacho y con marcas en el cuello que indicaban un intento de estrangulamiento. Los agresores dejaron una leyenda escrita con azúcar en el piso que decía "Nisman".

El fiscal fue trasladado al Hospital Italiano de La Plata y fue dado de alta esta mañana con una licencia por tiempo indeterminado. En declaraciones a radio El Mundo, el funcionario judicial expresó que el hecho "no se trató de una entrega. No había forma de que me pasara algo. Si las cosas son como yo las recuerdo, todos se darán cuenta de que lo que se hizo estaba muy planeado".

Agregó que no recuerda mucho del suceso a causa de los medicamentos que le dieron y que se encuentra aturdido. También aclaró que la Fiscal que lleva adelante la causa le pidió "mucha prudencia", ya que, "fue un hecho fuerte y la doctora tendrá que determinar qué fue lo que pasó".

Es el segundo ataque que sufrió el magistrado en un lapso de cuatro días y que comenzaron cuando asumió la investigación de las conexiones entre agentes de la policía bonaerense con abogados "caranchos" en causas por accidentes de tránsito. A su vez, dicha pesquisa se desprende de la causa de los sobres con dinero en la Departamental La Plata, donde se sospecha del cobro de coimas, por parte de comisarios, para protección de algunos comercios, narcotráfico y prostitución.

En la causa de los sobres están imputados nueve policías por presunta asociación ilícita encargada de reunir y repartir dinero de “recaudación ilegal” de las comisarías entre los jefes de la Departamental y ayer el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires pasó a retiro a siete comisarios generales que estaban a cargo de las Superintendencias de Seguridad Región Atlántica, La Plata y Amba Sur; y de las Superintendencias de Investigaciones en Función Judicial, Policía Científica, Comunicaciones y Servicios Sociales.

El responsable de toda la investigación, que ya fue enviada a juicio oral, es el fiscal Marcelo Martini, quien le remitió a Cartasegna “declaraciones, pruebas materiales e intervenciones telefónicas que se hicieron por su caso, que darían cuenta de que muchos de los policías imputados están involucrados en otros actos ilícitos, accionar que deja clara la forma de proceder que tenían los sospechosos”.

En las últimas horas, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dispuso agentes de Gerndarmería como refuerzos en la seguridad del fiscal y la de su familia.



No me cierra

En las últimas horas, con el fiscal ya fuera del hospital y una licencia por tiempo indeterminado, también empezaron a aparecer algunas dudas.

"Es raro, llamativo lo que pasó, sobre todo porque la puerta del despacho estaba cerrada y la llave puesta en la cerradura del lado de adentro", dijo el fiscal Marcelo Martini quien tiene la parte principal de la causa que maneja de los sobres por coimas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las agresiones a Cartasegna eran supuestamente por esta causa.

Por su parte el Procurador General Bonaerense Julio Conte Grand, también se mostró con dudas: "No me cierra" se sinceró. Para el Procurador, la motivación entre los dos ataques podría no tener que ver con las causas que investiga el fiscal sino con otras cuestiones, que no llegó a aclarar.