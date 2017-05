$100 mil razones para que no aparezca en Google

La Justicia confirmó en autos “Firenze Viajes S.R.L. c/ One Five S.A. s/ Medidas Cautelares” la exigencia de una caución de $100.000 de la cautelar pretendida por la actora, tendiente a que la demandada cesara en el uso de “Funtime” como palabra clave o “key word” en Google “y en cualquier otro medio de difusión”.

La accionante, titular de la marca mixta “Funtime”, utilizada para identificar el servicio de organización de viajes a Disney para adolescentes que cumplen quince años que ofrece, cuestionó la contracautela impuesta, pero los camaristas Guillermo Alberto Antelo, Ricardo Gustavo Recondo y Graciela Medina ratificaron su procedencia y rechazaron su recurso.

“La función de la contracautela es mantener la igualdad de las partes en el proceso, y es un medio que puede servir para asegurar, preventivamente, el eventual resarcimiento de aquellos daños que podrían resultar de la ejecución de la medida cautelar dispuesta, si en el proceso se revelare que fue infundada”, refiere el fallo de la Sala III del Tribunal.

Al confirmar la fijación de la cuantía, los camaristas ponderaron, además de la verosimilitud del derecho invocado, “la trascendencia del signo en pugna y los perjuicios que pudieran irrogarse a partir del dictado de la medida”.

Según la resolución, la caución debe ser suficiente “para responder a los daños que la cautelar pudiera ocasionar a la demandada”. En ese aspecto, la Cámara, tras reconocer que no procedía en esa instancia “el examen de cuestiones vinculadas a los puntos debatidos que serán materia de decisión en la sentencia”, admitieron que no había impedimento “para efectuar una aproximación a tales temas a los fines de establecer la extensión de la contracautela”.

El fallo de la Cámara también hace mención a “la importancia y trascendencia de la denominación cuya utilización como palabra clave se pretende hacer cesar”, lo que fue reconocido por la misma actora, que denunció que la misma ha sido publicitada en un programa televisivo tan difundido en el público como “Showmatch”.

Sumado a ello, también había que poner en consideración el alcance de las consecuencias que se podría tener para la empresa demandada la exclusión de la palabra “Funtime” de los motores de búsqueda contratados con Google.