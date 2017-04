La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Julio De Vido por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. La decisión deja al ex ministro en condiciones de ser enviado a juicio oral y público, instancia en la que se encuentra por el caso de la tragedia ferroviaria de Once. Asimismo, los integrantes de la Sala I confirmaron el procesamiento del ex integrante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Carlos Retuerto Castaño y le dictó la falta de mérito a otros cuatro integrantes de ese organismo. En la causa, a cargo del juez federal Julián Ercolini, se investiga la compra fraudulenta a España y Portugal de trenes chatarras que nunca se pudieron usar.