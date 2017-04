Santa Fe apura su reestructuración judicial

Ricardo Silberstein, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, adelantó que enviará a la Legislatura cuatro proyectos de ley para el "fortalecimiento de la justicia" para que sean tratadas en el periodo de sesiones extraordinarias. Se trata del proyecto de ley de Traspaso de las causas que se iniciaron con el viejo sistema penal al nuevo modelo acusatorio; del nuevo Código Procesal Penal Juvenil; del recurso de inconstitucionalidad, para hacer más rápido el procedimiento en caso de anulación de una sentencia por parte de la Corte Suprema; y de la modificación da la ley orgánica del Poder Judicial, de modo que los camaristas concurran a Tribunales de lunes a viernes y no sólo dos días a la semana.

Con la Ley de Traspaso se dispone el traspaso de la dotación del personal y de funcionarios del sistema de conclusión de causas al nuevo sistema de enjuiciamiento penal. “Proponemos una unificación del sistema de enjuiciamiento penal, que encabezan el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), aprovechando al máximo la experiencia y formación de los funcionarios del Poder Judicial para ser volcada en esta nueva etapa”, expresó Silberstein.

El Ministro agregó que "el traspaso de personal a los juzgados fortalecerá principalmente al MPA, al SPPDP y a las Oficinas de Gestión Judicial. El MPA será el único órgano encargado de decidir qué causas del viejo sistema deben archivarse y cuáles seguir impulsando, con el objetivo de que las principales causas que tienen relevancia en la sociedad no queden dormidas”.

“De esta manera, todas las causas penales tendrán una adecuada resolución, un criterio unificado de persecución y defensa, evitando la dispersión y desconexión en la investigación de las mismas, permitiendo al Fiscal General y Fiscales Regionales del Ministerio Público de la Acusación tomar decisiones de calidad, con la debida seguridad jurídica y social que ameritan las mismas", resaltó.

Por otro lado, con las reformas propuestas al Código Procesal Penal Juvenil “se busca la adecuación de la justicia de jóvenes entre 16 y 18 años al sistema acusatorio. En consecuencia, en todas las causas penales seguidas contra personas menores de edad se procederá conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal en cuanto no sea modificado expresamente por el régimen procedimental juvenil, siempre que no se restrinja derecho alguno reconocido por la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes".

En cuanto al proyecto de reforma del recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, el ministro explicó que “se procura adaptar la ley provincial que regula este recurso con la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, unificando dichas jurisprudencias con respecto a los tribunales inferiores y los efectos que tienen en la sentencia recurrida. Muchas veces éste era un mecanismo utilizado para enlentecer la justicia, lo que buscamos con esta modificación es ponerle fin y que la última palabra la tenga la Corte provincial”.

El titutal de la Cartera de Justicia y Derechos Humanos explicó que "en la búsqueda de optimizar los recursos del Poder Judicial para poder mejorar el servicio de justicia hacia la sociedad santafesina, proponemos sumar la obligación para los camaristas de acudir diariamente a su despacho, algo que actualmente no está contemplado en la Ley orgánica del Poder Judicial”.

“En la actualidad, la sociedad exige cambios y cree que éste es uno de ellos. Que un juez no tenga la obligación de acudir a su trabajo todos los días no es algo que se puede seguir dejando pasar, por eso queremos reglamentarlo. Eso no quita que haya jueces de cámara de apelación comprometidos con las causas y cumplan con su deber, pero el gobierno provincial tiene la firme convicción de darle un final a ese tipo de vicios”, sentenció Silberstein.

Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que "estos proyectos son muy importantes, tienen mucho tiempo de trabajo atrás y una vez que se pongan en funcionamientos serán vitales para el fortalecimiento y mejoramiento del servicio de Justicia que brinda la provincia”.