El juez federal Claudio Bonadio mandó hoy a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández en la causa denominada "dólar futuro". El magistrado consideró cerrada la instrucción de la causa y remitió el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal, para que sortee el tribunal que llevará adelante el debate, en fecha por determinar. Junto con la ex presidenta irán a juicio el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros imputados. Todos están acusados por "la comisión del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública". La conducta adoptada por los procesados fue disímil: mientras la mayoría objetó los procesamientos y la elevación de la causa a juicio oral, otros -como Kicillof y Flavia Matilde Marrodán, ex directora del BCRA- "solicitaron la elevación a juicio entendiendo el primero que será en dicha instancia donde se demostrará la veracidad de lo sostenido por esa defensa en la instrucción en tanto la segunda sostuvo que en dicha etapa se harán valer los derechos resguardados constitucionalmente". Bonadio se encargó de recordar, en su resolución conocida hoy, que "la defensa técnica de la procesada Cristina Elisabet Fernández, de manera improcedente y extemporánea, solicitó la elevación a juicio mediante presentación que fue devuelta al letrado".