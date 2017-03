La Cámara Federal porteña convocó a una audiencia para analizar la apelación al fallo por el cual fueron sobreseídos cuatro médicos en una causa iniciada por contagios de sida y hepatitis C a raíz de una partida de sangre destinada a pacientes hemofílicos, que según la denuncia estaba contaminada. Durante la audiencia, prevista el 28 de marzo, se discutirá el fallo del juez federal Claudio Bonadio, quien en febrero dispuso el sobreseimiento de los médicos acusados, ya que la causa quedó prescripta por el paso del tiempo. Los querellantes y el fiscal Patricio Evers discreparon con el criterio de prescripción aplicado a la causa. El abogado Gonzalo Giadone, representante de un grupo de víctimas, promovió el juicio político contra Bonadio y lo denunció penalmente en un expediente que quedó radicado ante el juez federal Sebastián Casanello. El magistrado antes del fallo de febrero se había manifestado en el mismo sentido por considerar que no hay un "delito continuado" ni se trata de un caso de lesa humanidad. Los cuatro médicos sobreseídos -Pedro Raúl Pérez Bianco, Miguel de Tezanos Pintos, Eduardo Díaz y Eduardo Biedman- pertenecían a la Fundación de la Hemofilia y los contagios de sida y hepatitis C, que afectaron a cientos de personas, ocurrieron entre 1979 y 1991.