Rechazan recusación de Parrilli contra el juez Irurzun

En el marco de la causa en donde el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, se encuentra procesado por el encubrimiento de Ibar Pérex Corradi, en ese momento prófugo de la Justicia argentina, el imputado solicitó que se aparte al camarista federal Martín Irurzun. El ex Señor 5 invocó las actuaciones penales y administrativas que surgieron tras la difusión de las escuchas en las que el propio Parrilli y la ex presidente Cristina Kircher son protagonistas. Irurzun preside la Dirección de Escuchas Judiciales, pero la Cámara Federal, integrada por Jorge Ballesteros y Eduardo Farah, ratificó a su colega en la Alzada, bajo el argumento de que la función institucional que cumple el Dr. Irurzun en la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación –tal, en definitiva, el rol que se resalta para pedir su apartamiento- no constituye un factor que, en este contexto concreto, otorgue fundamento objetivo al temor de parcialidad argumentado".