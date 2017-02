Este martes se realizó la audiencia pública para resolver sobre el planteo de falta de acción efectuado por la defensa del ex general del Ejército, César Milani, quien se encuentra detenido por orden del Juzgado Federal de La Rioja por la presunta comisión de dos secuestros y una detención ilegal durante la última dictadura militar. El Tribunal, integrado por los camaristas Abel Sánchez Torres, Liliana Navarro y Eduardo Avalos, rechazó el incidente, pero no se pronunció sobre el pedido de excarcelación de Milani, que fuera rechazado en el día de ayer por el juez federal Herrera Piedrabuana, debido a que el incidente de excarcelación arribó a la Cámara treinta minutos antes de la audiencia. Los jueces consideraron entonces que se trataba de una cuestión "ajena al objeto de la audiencia", que no "había sido abordada aún por el Tribunal" y que requería "de la sustanciación de un trámite propio, en el que deben ser debidamente escuchadas las partes, para garantizar el debido proceso y derecho de defensa".