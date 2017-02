El juez federal Ariel Lijo intimó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a designar abogado, en el marco de la causa por presunto "encubrimiento agravado" del atentado a la AMIA iniciada a raíz de la denuncia realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman. El magistrado advirtió a la ex mandataria que "en caso de no designar abogados, le nombrará, de oficio, a un defensor oficial para que la asista". La medida se dio tras el planteo de inhibitoria que hizo el juez Claudio Bonadio, para que el expediente iniciado a partir de la denuncia de Nisman se acumule con una causa que tramita en su juzgado. De este modo, y luego de requerir opinión a todas las partes, Ariel Lijo quedará en condiciones de decidir si envía la causa o se queda a cargo de la investigación.