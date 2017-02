Al PAMI lo mantenemos todos

Un fallo judicial rechazó el pedido de tres empleados del Banco Ciudad que buscaban que la Justicia declare que no deben aportar al PAMI, dado que también se les efectúa las deducciones por su obra social. Los jueces les recordaron que el aporte al INSSJP es “con total independencia de que utilicen o no tales servicios sociales, y cuenten o no con otra cobertura social autorizada”.