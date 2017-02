Nuevos concursos en Corrientes

El Máximo Tribunal de Corrientes abrió la convocatoria para para cubrir el cargo de Secretario de Justicia de Paz y Prosecretario de primera instancia de los Tribunales transformados en Juzgados de Primera Instancia.

Los requisitos para acceder al concurso, en cuanto a la ciudadanía, edad, título, ejercicio de la profesión y/o función judicial y residencia, rigen los determinados en el art. 17 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia.

Deben tener idoneidad psicofísica adecuada para la función a desempeñar, sin perjuicio del examen preocupacional que deberá efectuarse en todos los casos, no deben haber sido exonerados o declarados cesantes o inhabilitados para ejercer cargos públicos por razones disciplinarias en cualquiera de los Poderes Nacionales, Provinciales o Municipales; no tener condena o auto procesamiento firme por delito doloso u otro que por su naturaleza fuera impedimento para el ingreso al Poder Judicial; no estar excluido de la matrícula profesional por el organismo competente y no ser fallido o concursado civil sin haber obtenido su rehabilitación.

La inscripción se efectuará a través de la página web del Poder Judicial www.juscorrientes.gov.ar, a partir de las 0:00 hs. del día 1° de marzo de 2017 hasta las 24:00 hs. del día 10 de marzo de 2017.

Concursos para cargos de escribientes y de maestranza y servicios

La Corte Provincial dispuso dos llamados a concurso para cubrir cargos en los mencionados escalafones en las localidades de Alvear, Berón de Astrada, Caá Catí, Colonia Liebig´s, Concepción, Itá Ibaté, Itatí, La Cruz, Loreto, Mburucuyá, Paso de la Patria, Perugorría, San Carlos, San Cosme, San Luis del Palmar, San Miguel, Sauce, Yapeyú, Empedrado, Santa Rosa, San Roque, Santa Lucía, Mocoretá y Gobernador Martínez.

En el caso del personal de maestranza y servicios, los cargos serán para los Tribunales transformados en juzgados de primera instancia. La inscripción se efectuará a través de la página web del Poder Judicial: www.juscorrientes.gov.ar, a partir de las 0:00 hs. del día 20 de febrero de 2017 y hasta las 24 hs. del día 28 de febrero de 2017.

Para el personal administrativo, que integrará el plantel de los Tribunales transformados en juzgados de primera instancia, la inscripción será a partir de las 0:00 hs. del día 1° de marzo de 2017 y hasta las 24 hs. del día 10 de marzo de 2017.