El ex camarista Civil Diego Sánchez presentó un escrito ante el juez Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico solicitando que declare la nulidad del fallo que declaró a su vez nula la cláusula constitucional que establece el límite de 75 años para ejercer el cargo de magistrado, y gracias al cual la vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, podrá continuar ejerciendo sus funciones en el Máximo Tribunal de Justicia. En su presentación, Sánchez acompañó la tesis del Ministerio de Justicia en orden a que Highton prestó el juramento con base en la Constitución reformada, por lo que no puede doce años después acudir a la Justicia a solicitar que se declare su nulidad. A su criterio la petición debió ser rechazada in limine, ya que no podía "siquiera tramitada, menos aún admitida".