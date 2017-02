El ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli negó hoy queCristina Kirchner le haya ordenado "apretar" a jueces y fiscales para que citen a declarar al ex espía Antonio Jaime Stiuso . Luego de que se filtrara la transcripción de una nueva escucha telefónica, en la que la ex mandataria habla de presionar a la Justicia e insulta a dirigentes del PJ, el ex funcionario kirchnerista criticó con dureza al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti . "No se puede hacer el oso y mirar para otro lado. Parece que este hombre, que era gran estadista y se la pasaba dando cátedra de transparencia, democracia e institucionalidad, cuando asoma un poquito la cabeza, sale Carrió, lo ladra un poco y vuelve enseguida a silencio, como perrito faldero a su cucha", señaló. "Quiero que Lorenzetti me dé explicaciones sobre qué pasó con las intervenciones judiciales a mis teléfonos, por qué salieron a los periodistas. Estamos en una situación constitucional gravísima, las garantías constitucionales están en un tarro de basura", consideró.